Найвпливовіші росіяни усе більше розуміють, що час готуватися до зміни режиму в РФ.

Частина російської "еліти" готова йти на контакт, бо розуміє неминучість поразки у війні та зміни влади у Росії. Про це у коментарі LIGA.net розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словам, зараз російські еліти ведуть гостру боротьбу між собою, конкуруючи за владні ресурси.

"Ключовим мотивом у багатьох цих процесах є пошук свого місця та певних гарантій безпеки в майбутньому після Путіна. Багато представників військово-політичного керівництва сьогоднішньої путінської Росії справді розуміють, що вона приречена", – зазначив Юсов.

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Представник розвідки підкреслив, що Україна має використати цю ситуацію для того, аби захистити власні інтереси.

"Частина цієї так званої "еліти" готова йти на контакт і іноді навіть вболіває за те, щоб ті чи інші групи усередині Кремля несли більше втрат та поразок", – заявив Юсов, зазначивши, що мова йде саме про меркантильні мотиви російських "елітаріїв", а не про про ідеологічне пробудження.

В ГУР відзначили, що Кремль вкладає значні ресурси в спроби дестабілізувати Україну.

"Але це – двосторонній процес. Ми теж працюємо. І ми розуміємо, що демократичні держави є більш стійкими, ніж будь-яка імперія. Тим більше – така відстала і загниваюча, як Росія", – сказав Юсов.

Ситуація в Росії – останні новини

Російський комбат Юрій Томов, який нещодавно потрапив в український полон, розповів про ситуацію в російській армії. За його словами, бойові втрати його підрозділу складають близько 30%, підготовкою російських військових ніхто не займається, а самі солдати перебувають у пригніченому стані та відмовляються виконувати бойові завдання.

Що стосується внутрішньополітичної ситуації в Росії, то російські еліти досі осмислюють причини та наслідки так званого "заколоту Пригожина". Як пише CNN, бунт Пригожина повністю підірвав вертикаль влади Путіна, оскільки під час бунту президент РФ в телезверненні заявив, що на тих, хто став на "шлях зради", чекає покарання, проте з ватажком "Вагнера" цього не сталося.

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