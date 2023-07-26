У Кремлі не задоволені тим, як відреагували регіональні політики та військові.

Президент РФ Володимир Путін не впевнений у своїй здатності згуртувати еліту в РФ у зв'язку з неспроможністю Кремля оперативно зреагувати на заколот ПВК "Вагнера".

Як зазначається у звіті аналітиків Інституту вивчення війни, українські та європейські силовики вказують на те, що Путін не віддавав наказів більшу частину дня під час "вагнерівського" заколоту. При цьому він був попереджений про це російськими спецслужбами як мінімум за 2-3 дні до інциденту.

Експерти додають, що хоча у РФ посилили заходи безпеки в кількох стратегічних точках, серед яких і Кремль, за кілька днів до заколоту, однак не вжили жодних інших дій.

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Регіональні російські чиновники також мали самостійно вирішити, як реагувати на повстання. При цьому місцеві військові та співробітники служби безпеки вирішили не намагатися зупинити конвої "вагнерівців" силовим шляхом.

На думку аналітиків, відсутність реакції з боку Кремля та Путіна вказує на те, що російський апарат безпеки не був готовий до прямого виклику, а тому не міг швидко покласти край повстанню.

У Кремлі, ймовірно, розуміють, що параліч владних структур "висвітив певний ступінь нестабільності режиму і, схоже, консолідує апарат внутрішньої безпеки Росії в Росгвардії", щоб підготуватися до подальших внутрішніх загроз та продемонструвати рішучість.

Крім того, Путін не впевнений у своїй здатності згуртувати довкола себе "російську еліту", що також свідчить про те, наскільки фракційною стала внутрішньокремлівська політика.

Джерела у НАТО розповідали, що неназвані високопоставлені російські політичні діячі в Москві готові згуртуватися навколо Пригожина у разі успіху повстання "вагнерівців". Тепер же Кремль шукає цих представників еліти. Також Москва розглядає рішення регіональної влади не зупиняти просування найманців "як показник нелояльності".

Зокрема, губернатор Тульської області та колишній глава Сил спеціальних операцій РФ Олексій Дюмін викликав додаткові підозри через його колишні зв'язки з Пригожиним та роль у переговорах, які поклали край заколоту.

Заколот "Вагнера" - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, російські спецслужби попередили Путіна про підготову заколоту "Вагнера" ще за кілька днів до всіх подій. Однак він обмежився посиленням своєї особистої охорони.

Тепер же в Росії почалася нова хвиля репресій, оскільки Путін боїться повторення заколоту. Кремль почав репресувати потенційних бунтівників.

Згідно з російським дослідженням, Пригожин до свого "заколоту" мав достатньо підтримки серед росіян, щоб навіть позмагатися за президентське крісло з Путіним.

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