Керівник ОП наголосив, що правоохоронці мають вжити всіх необхідних заходів для затримання й притягнення до відповідальності нападника, його ймовірних спільників та замовників замаху.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що замах на першого помічника президента Сергія Шефіра - це виклик президенту, а "значить і нам всім".

Про це Єрмак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні в Київській області був обстріляний автомобіль першого помічника президента України та нашого друга Сергія Шефіра... Поранено водія... Це не просто водій, а надійна та сильна людина, яку я особисто знаю багато років. Всім серцем сподіваюсь, що його життю нічого не загрожує та він швидко одужає", - написав він.

Єрмак наголосив, що правоохоронці мають вжити всіх необхідних заходів для затримання й притягнення до відповідальності нападника, його ймовірних спільників та замовників замаху.

"Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом.

Ким би ви не були, ви будете відповідати. Ваші методи з нами не працюють. Далі діятимуть справедливість та закон", - заявив керівник ОП.

Читайте також"Героїчний вчинок": Шефір заявив, що поранений водій врятував йому життя

Замах на Сергія Шефіра: що відомо про напад і як коментують у Зеленського

У середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті його водій отримав три вогнепальні поранення. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія". Сам Шефір не постраждав.

За фактом замаху розпочато провадження з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб" (ст. 115 КК).

Поліція ввела операцію "Сирена" в області і шукає нападників.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Шефір після замаху перебуває в стані шоку і припускає, що злочинці могли стріляти саме по ньому, а у водія потрапили випадково.

Радник голови офісу Михайло Подоляк, коментуючи ранковий напад, заявив, що для нього він є очевидною спробою демонстративного вбивства ключового члена команди.

На знімках з місця події видно, що правоохоронці нарахували мінімум 17 вхідних кульових отворів. Сліди від пострілів знаходяться на лівій стороні автомобіля. Це означає, що стріляли, ймовірно, через смугу зустрічного транспорту.

Автор: Антоніна Доломанжи