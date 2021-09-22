"Відбулося ситуативне об'єднання напівкримініальних політичних та економічних суб'єктів", - кажуть на Банковій.

Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра є спробою демонстративного вбивства ключового члена команди Володимира Зеленського.

Про це, як повідомляє "Вести UA", заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

"Вочевидь, цей відкритий, навмисний і вкрай жорсткий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди", - каже Подоляк.

Читайте такожЗ'явилися фото обстріляного авто помічника Зеленського ШефіраЗа його словами, на Банковій пов'язують те, що трапилося з агресивною кампанією протидії активній політиці Зеленського.

"Прямо зараз ми бачимо, що вже відбулося ситуативне об'єднання напівкримініальних політичних і економічних суб'єктів, для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи – пряма загроза їхньому безбідному існуванню. Не маючи громадської підтримки, вони явно пішли шляхом прямих погроз і спроб фізичного залякування", - додав Подоляк.

Всупереч подібним загрозам політика президента не тільки залишиться незмінною, але і будуть прийняті "ще жорсткіші антиолігархічні та антикримінальні рішення".

Замах на Сергія Шефіра: що відомо

Близько 10 години ранку 22 вересня біля села Лісники в Київській області невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра.

Сам чиновник при цьому не постраждав - основний удар припав по його водієві. Чоловік потрапив до реанімації.

У Київській області введена операція "Сирена". Розслідування спільно ведуть СБУ, Нацполіція і УДО.

Генпрокурор Ірина Венедиктова оголосила про початок кримінального провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Станіслав Кожемякін