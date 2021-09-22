Перший помічник президента Сергій Шефір заявив, що не конфліктував ні з ким ані в команді президента Володимира Зеленського, ані поза нею.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ.
"Ніяких конфліктів ні всередині команди, ні зовні команди у мене немає", - повідомив помічник президента.
Він наголосив, що "це виключено".
"Все, що писалося в соцмережах, я читав і посміхався. Звідки це беруть, я не розумію", - зазначив Шефір.
Читайте також"Героїчний вчинок": Шефір заявив, що поранений водій врятував йому життя
Замах на Сергія Шефіра: що відомо про напад і як коментують у Зеленського
У середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті його водій отримав три вогнепальні поранення. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія". Сам Шефір не постраждав.
За фактом замаху розпочато провадження з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб" (ст. 115 КК).
Поліція ввела операцію "Сирена" в області і шукає нападників.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Шефір після замаху перебуває в стані шоку і припускає, що злочинці могли стріляти саме по ньому, а у водія потрапили випадково.
Радник голови офісу Михайло Подоляк, коментуючи ранковий напад, заявив, що для нього він є очевидною спробою демонстративного вбивства ключового члена команди.
На знімках з місця події видно, що правоохоронці нарахували мінімум 17 вхідних кульових отворів. Сліди від пострілів знаходяться на лівій стороні автомобіля. Це означає, що стріляли, ймовірно, через смугу зустрічного транспорту.