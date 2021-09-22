Він наголосив, що "це виключено".

Перший помічник президента Сергій Шефір заявив, що не конфліктував ні з ким ані в команді президента Володимира Зеленського, ані поза нею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ.

"Ніяких конфліктів ні всередині команди, ні зовні команди у мене немає", - повідомив помічник президента.

Він наголосив, що "це виключено".

"Все, що писалося в соцмережах, я читав і посміхався. Звідки це беруть, я не розумію", - зазначив Шефір.

Читайте також"Героїчний вчинок": Шефір заявив, що поранений водій врятував йому життя

Замах на Сергія Шефіра: що відомо про напад і як коментують у Зеленського

У середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті його водій отримав три вогнепальні поранення. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія". Сам Шефір не постраждав.

За фактом замаху розпочато провадження з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб" (ст. 115 КК).

Поліція ввела операцію "Сирена" в області і шукає нападників.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Шефір після замаху перебуває в стані шоку і припускає, що злочинці могли стріляти саме по ньому, а у водія потрапили випадково.

Радник голови офісу Михайло Подоляк, коментуючи ранковий напад, заявив, що для нього він є очевидною спробою демонстративного вбивства ключового члена команди.

На знімках з місця події видно, що правоохоронці нарахували мінімум 17 вхідних кульових отворів. Сліди від пострілів знаходяться на лівій стороні автомобіля. Це означає, що стріляли, ймовірно, через смугу зустрічного транспорту.

Автор: Антоніна Доломанжи