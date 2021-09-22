Колеги першого помічника президента вважають, що злочинці, випустивши черги у водія, просто переплутали ціль, оскільки очікували, що за кермом буде сам Шефір.

У середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті його водій отримав три вогнепальні поранення. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія".

Сам Шефір не постраждав, проте особисто поки не коментував ситуацію. УНІАН вдалося зв'язатися з першим помічником Зеленського, але той ввічливо відмовився коментувати ситуацію. "Вибачте, не до вас", - сказав Шефір.

В Управлінні державної охорони України учтонілі, що в день нападу Шефір був не під охороною.

За фактом замаху розпочато провадження з попередньою кваліфікацією "Замах на вбивство двох і більше осіб" (ст.115 КК).

Поліція ввела операцію "Сирена" по області і шукає нападників.

Що кажуть у президентській партії

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Шефір після замаху перебуває в стані шоку і припускає, що злочинці могли стріляти саме по ньому, а в водія потрапили випадково.

Сплутати цілі зловмисники могли тому, що, як уточнив Арахамія, Шефір нерідко сам водить авто.

"Десь 20 хвилин тому я розмовляв з Шефіром, він їхав на роботу. Він зазвичай їздить в 50% випадків сам за кермом, в 50% випадків - з водієм. Машина була розстріляна з автоматичної зброї, наскільки мені зараз відомо", - сказав політик.

Депутат додав, що там, де проїжджав Шефір, має бути багато камер спостереження, тому скоро по цій ситуації може з'явитися багато відеозаписів.

Замах на Шефіра - реакція офісу президента

Радник голови офісу Михайло Подоляк, коментуючи ранковий напад заявив, що для нього він є очевидною спробою демонстративного вбивства ключового члена команди.

За його словами, на Банковій пов'язують те, що трапилося з агресивною кампанією протидії активній політиці Зеленського.

"Прямо зараз ми бачимо, що вже відбулося ситуативне об'єднання напівкримініальних політичних і економічних суб'єктів, для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи – пряма загроза їхньому безбідному існуванню. Не маючи громадської підтримки, вони явно пішли шляхом прямих погроз і спроб фізичного залякування", - додав Подоляк.

За його словами, всупереч подібним загрозам політика президента не тільки залишиться незмінною, але і будуть прийняті "ще більш жорсткі антиолігархічні та антикримінальні рішення".

Прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров уточнив, що президенту вже доповіли про замах на Шефіра і скоро буде реакція глави держави.

Замах на Шефіра-реакція ГПУ і СБУ

Ірина Венедиктова підтвердила, що напад мав на меті замах на вбивство. За її словами, автоматні черги прошили автомобіль.

"Я підтверджую факт - дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри у них, судячи з усього, були серйозні - автоматна черга прошила автомобіль", - повідомила вона.

На знімках з місця події видно, що правоохоронці нарахували мінімум 17 вхідних кульових отворів. Сліди від пострілів знаходяться на лівій стороні автомобіля, що означає, що стріляли, ймовірно, через смугу зустрічного транспорту.

За її словами, цей напад є викликом правоохоронній системі.

"На місце події разом з керівництвом Нацполіції та прокуратури виїхала і я. Працює слідчо-оперативна група. Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ)", - уточнила голова прокуратури.

У свою чергу в СБУ зазначили, що з'ясовують обставини замаху на життя першого помічника України.

"СБУ спільно з Національною поліцією і Удо, з'ясовує всі обставини події. Проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи, на місці працюють співробітники Служби безпеки. Про подальший хід-будемо інформувати додатково", - повідомив у коментарі УНІАН повідомив СБУ Артем Дехтяренко.

Що з водієм Шефіра

Також стали відомі дані потерпілого водія - його звуть Іванько Олександр Григорович, він 1963 року народження, проживає у м. Коцюбинському Київської області.

На повороті до села в напрямку Києва він отримав три вогнепальні поранення. У Феофанію, куди водія госпіталізували, журналістів поки що не пускають.

Автор: Віолетта Орлова