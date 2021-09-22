Водій Шефіра отримав три вогнепальні поранення.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір знаходиться у стані шоку і припускає, що злочинці могли стріляти саме по ньому і випадково влучили у водія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"Десь 20 хвилин тому я розмовляв з Шефіром, він їхав на роботу. Він зазвичай їздить у 50% випадків сам за кермом, у 50% випадків - з водієм. Повідомили про те, що в районі Лісників на нього був скоєний напад. Машина була розстріляна з автоматичної зброї, наскільки мені зараз відомо", - зазначив Арахамія.

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За його словами, водій Шефіра отримав три вогнепальних поранення, він наразі госпіталізований.

Сам Шефір, додав депутат, "цілий".

"Його миттєво - поліція зреагувала - пересадили в службовий екіпаж і відвезли в безпечне місце", - розповів голова фракції.

Так, наразі, зазначив він, по Києву проводиться розслідування і спецоперація для перехоплення злочинців.

"Він (Шефір - УНІАН) в стані шоку, то він трактує, що стріляли по ньому, але попали у водія. Там є дві версії - це моя як неспеціаліста думка, що могли, враховуючи те, що він у багатьох випадках їздить сам, то просто через скло не бачити: можливо, просто його сплутали з водієм, а можливо просто не попали", - сказав Арахамія.

Депутат також зауважив, що там, де проїздив Шефір, має бути багато камер спостереження, тому скоро щодо цієї ситуації може з'явитися багато відеозаписів.

Замах на Шефіра

На першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра скоєно напад, його водій у тяжкому стані госпіталізований до лікарні "Феофанія".

Сталася ця ситуація в районі села Лісники поблизу Києва.

Поліція ввела операцію "сирена" по області і шукає нападників.

При скоєнні замаху на Шефіра було випущено більше 10 куль.

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Автор: Таня Поляковська