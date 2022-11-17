Наступне засідання Європарламенту у Страсбурзі відбудеться 21-24 листопада.

Політичні групи Європейського парламенту узгодили текст проекту резолюції про визнання Російської Федерації країною-спонсором тероризму.

"Після чотирьох годин переговорів між політичними групами Європарламенту було досягнуто домовленість щодо тексту", - повідомив депутат Європейського парламенту Андрюс Кубілюс у мікроблозі Twitter.

Зокрема, Кубілюс зазначив, що головний пункт проекту резолюції звучить так: "Європейський парламент... визнає Росію державою-спонсором тероризму і державою, яка застосовує терористичні засоби".

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Як повідомляється на сайті Європарламенту, наступне засідання у Страсбурзі відбудеться 21-24 листопада.

Визнання Росії країною-спонсором тероризму

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила Резолюцію "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України", у якій вперше визнає російський режим терористичним.

18 жовтня парламент Естонії визнав правлячий режим в Російській Федерації терористичним.

26 жовтня Сенат Польщі визнав владу Російської Федерації терористичним режимом.

У Чехії депутати визнали нинішній режим Росії терористичним.

Нещодавно Володимир Зеленський закликав усі країни світу визнати Росію державою-спонсором тероризму.