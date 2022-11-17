Політичні групи Європейського парламенту узгодили текст проекту резолюції про визнання Російської Федерації країною-спонсором тероризму.
"Після чотирьох годин переговорів між політичними групами Європарламенту було досягнуто домовленість щодо тексту", - повідомив депутат Європейського парламенту Андрюс Кубілюс у мікроблозі Twitter.
Зокрема, Кубілюс зазначив, що головний пункт проекту резолюції звучить так: "Європейський парламент... визнає Росію державою-спонсором тероризму і державою, яка застосовує терористичні засоби".
Як повідомляється на сайті Європарламенту, наступне засідання у Страсбурзі відбудеться 21-24 листопада.
Визнання Росії країною-спонсором тероризму
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