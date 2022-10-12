Судна, зареєстровані в російському регістрі, позбавляються права заходити в естонські порти.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Естонія закрила свої порти для російських суден.

Таке рішення ухвалив департамент транспорту республіки, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Судна, зареєстровані в російському регістрі, позбавляються права заходити в естонські порти", — заявили в Департаменті Естонії.

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У Департаменті пояснили, що 7 жовтня Рада Європейського Союзу (ЄС) ухвалила відповідну постанову вторгнення Росії на територію України. Рішення набуло чинності з дня його прийняття.

Війна в Україні та позиція Естонії:

7 жовтня 2022 Естонія заявила про те, що планує передачу нового пакету військової допомоги для України, в який, зокрема, повинні увійти боєприпаси та зимове спорядження.

Крім того, Естонія передала українським військовим дрони, які були конфісковані у громадянина Росії при спробі незаконно перетнути кордон навесні цього року.

Протягом трьох місяців з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Естонія передала нашій країні третину свого військового бюджету. Це найбільша підтримка України серед усіх держав у світі, якщо брати співвідношення бюджету країни та обсяг виділеної допомоги.

Станом на 10 жовтня 2022 року в естонському парламенті збирали підписи для внесення на розгляд питання про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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