Росія своїми діями не залишає іншої альтернативи, крім як визнати її владу терористичною.

Президент України Володимир Зеленський закликає усі країни світу визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Про це глава держав сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Росія як держава-терорист – терорист в усьому й заслуговує щоденного посилення міжнародного тиску на неї", - наголосив Зеленський.

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"Я вдячний тим лідерам і тим політикам, які це розуміють і забезпечують. Вдячний, зокрема, Сенату Польщі, який ухвалив рішення офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. І такі рішення мають бути ухвалені більшістю країн світу – сама ж Росія своїми діями не залишає альтернативи", - додав президент.

Визнання терористичним режиму в РФ у світі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила Резолюцію "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України", у якій вперше визнає російський режим терористичним.

18 жовтня парламент Естонії визнав правлячий режим в Російській Федерації терористичним.

26 жовтня Сенат Польщі визнав владу Російської Федерації терористичним режимом. Зокрема, у Сенаті закликають усі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Росії терористичним режимом і надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду, який розслідує злочини Росії в Україні.

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