Чеські депутати визнали політичний режим Російської Федерації терористичним. Відповідну резолюцію підтримали 12 з 14 депутатів.
За даними видання Ceske Noviny, рішення ухвалив Комітет у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії.
"Комітет у закордонних справах визначає нинішній російський режим як терористичний відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи", - йдеться в резолюції.
Крім того, в документі засуджується війна в Україні і особливо удари по цивільному населенню, цивільним об'єктам і ключовій інфраструктурі.
"Обстріли та розміщення військових підрозділів на території Запорізької атомної електростанції є загрозою для мирного населення не лише на території України. Прямі або непрямі погрози застосувати ядерну зброю, а також неправдиві і безпідставні звинувачення України в плануванні використання зброї масового знищення є небезпечною ескалацією напруженості і загрозою європейській безпеці", - підкреслили депутати.
Також нижня палата парламенту Чехії відмовилася визнати результати "референдумів" про приєднання до Росії окупованих територій України.
Аналогічні резолюції раніше прийняли країни Балтії і Польща.
Росія - країна-спонсор тероризму
15 вересня в Сенаті США представили проект закону про визнання Російської Федерації країною-спонсором тероризму.
Крім того, наприкінці вересня міжнародна робоча група з санкцій розробила документ " Справа про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму", в котрому пояснюється необхідність внесення РФ в список країн зі статусом SST.
9 жовтня у Конгрес США внесли законопроекти про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.