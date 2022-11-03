Резолюцію підтримали 12 з 14 депутатів Комітету у закордонних справах Палати депутатів парламенту

Чеські депутати визнали політичний режим Російської Федерації терористичним. Відповідну резолюцію підтримали 12 з 14 депутатів.

За даними видання Ceske Noviny, рішення ухвалив Комітет у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії.

"Комітет у закордонних справах визначає нинішній російський режим як терористичний відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи", - йдеться в резолюції.

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Крім того, в документі засуджується війна в Україні і особливо удари по цивільному населенню, цивільним об'єктам і ключовій інфраструктурі.

"Обстріли та розміщення військових підрозділів на території Запорізької атомної електростанції є загрозою для мирного населення не лише на території України. Прямі або непрямі погрози застосувати ядерну зброю, а також неправдиві і безпідставні звинувачення України в плануванні використання зброї масового знищення є небезпечною ескалацією напруженості і загрозою європейській безпеці", - підкреслили депутати.

Також нижня палата парламенту Чехії відмовилася визнати результати "референдумів" про приєднання до Росії окупованих територій України.

Аналогічні резолюції раніше прийняли країни Балтії і Польща.

Росія - країна-спонсор тероризму

15 вересня в Сенаті США представили проект закону про визнання Російської Федерації країною-спонсором тероризму.

Крім того, наприкінці вересня міжнародна робоча група з санкцій розробила документ " Справа про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму", в котрому пояснюється необхідність внесення РФ в список країн зі статусом SST.

9 жовтня у Конгрес США внесли законопроекти про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

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