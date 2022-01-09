МЗС працює над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу.

Рейсовий літак із Казахстану з 33 українцями на борту сьогодні ввечері приземлився в Києві.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

"Рейсовий літак із Нур-Султана із 33-ма українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня, - зазначив глава МЗС. - Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати".

Міністр додав, що "Україна не кидає своїх, це непорушний принцип".

Як свідчать дані онлайн-табло аеропорту "Бориспіль", літак із Нур-Султану приземлився о 20:42 за київським часом. Рейс виконувався спільно авіакомпаніями МАУ і Air Astana.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства закордонних справ України, українців немає серед загиблих, постраждалих або затриманих під час масових заходів в Казахстані. Українське посольство надає консульську допомогу громадянам, які через скасовані авіарейси не можуть залишити країну.

Зокрема, в Алмати зараз "застрягли" 116 людей, через те, що Міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків, оскільки використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ.

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Ситуація в Казахстані

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введено режим надзвичайного стану. Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт.

У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "в наведенні порядку" у ОДКБ. Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан вже відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

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