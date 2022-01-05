Він назвав протести терористичною загрозою.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав пропозицію про введення військ Організації Договору про колективну безпеку в країну.

Про це пише Супутник Казахстан.

Перший казах-космонавт Токтар Аубакіров в ефірі державного телеканалу заявив, що силовики не справляються з заворушеннями, тому на територію Казахстану варто ввести війська ОДКБ.

"Звернення до Партнерів ОДКБ вважаю доречним і своєчасним", - прокоментував його слова Токаєв.

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"Дані терористичні банди є міжнародними, пройшли серйозну підготовку за кордоном і їх напад на Казахстан можна і потрібно розглядати як акт агресії. У зв'язку з цим, покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до голів ОДКБ з проханням надати допомогу Казахстану в подоланні цієї терористичної загрози. Насправді це не загроза, а підрив територіальної цілісності", - сказав він.

Також він заявив, що зараз йде "завзятий бій терористичних банд під Алма-Атою з повітряно-десантним підрозділом Міноборони Казахстану", пише ONT NEWS.

У Держдумі заявили, що Росія зобов'язана відреагувати на звернення президента Казахстану, оскільки "ОКДБ для цього створена".

"Якщо президент Токаєв звернеться, ми зобов'язані відреагувати. Тим більше він заявив, що терористичні банди беруть під контроль об'єкти інфраструктури, і природно, тоді буде введення певних сил", - сказав "Інтерфаксу" голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашніков.

Нагадаємо, що в ОДКБ входять Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Білорусь, Казахстан і Росія.

Сьогодні Токаєв вже провів екстрену телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Сам Лукашенко обговорив ситуацію в Казахстані з президентом РФ Володимиром Путіним.

Протести в Казахстані

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня введено надзвичайний стан.

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.

У місцевих Telegram-каналах повідомляється, що протестувальники захопили резиденцію президента, інші адміністративні будівлі. За непідтвердженою інформацією, Токаєв з сім'єю нібито був евакуйований до Росії.

Сьогодні, 5 січня, Токаєв виступив зі зверненням до народу і заявив, що має намір діяти "максимально жорстко". Президент також повідомив, що незабаром виступить з "новими пропозиціями щодо політичної трансформації Казахстану".

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Казахстан не запитував допомогу у Росії через масові акції протесту.