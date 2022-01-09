В Алмати зараз "застрягли" 116 людей внаслідок того, що аеропорт призупинив обслуговування цивільних літаків, через використання для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, українців немає серед загиблих, постраждалих або затриманих під час масових заходів в Казахстані.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Він зазначив, що українське посольство надає консульську допомогу громадянам, які через скасовані авіарейси не можуть залишити країну.

Зокрема, в Алмати зараз "застрягли" 116 людей, через те, що Міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків, оскільки використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ.

Читайте такожУ Казахстані назвали кількість жертв масових заворушень"Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає. Посольство підтримує із усіма пасажирами постійний зв‘язок та інформуватиме їх про подальші кроки", - написав Ніколенко.

За його інформацією, 9 січня планується відновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Султан - Київ.

При цьому Ніколенко підкреслив, що МЗС опрацьовує альтернативні шляхи виїзду українців громадян із Казахстану у разі істотних затримок відновлення регулярного авіасполучення.

Речник МЗС наголосив, що враховуючи силову операцію та складну безпекову ситуацію, зокрема в Алмати та Алматинській області, нині найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися в місцях їхнього тимчасового проживання.

Як повідомляв УНІАН, в Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введений режим НС.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги в наведенні порядку" в ОДКБ.

Росія, Білорусь і Вірменія вже відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня Токаєв віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, в Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введено режим надзвичайного стану.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт.

У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "в наведенні порядку" у ОДКБ. Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан вже відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

Також Токаєв повідомив, що режим НС буде поетапно знятий в регіонах країни, де ситуація нормалізувалася, а всі вимоги громадян Казахстану, які виражалися в мирних формах, були почуті.

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