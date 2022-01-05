Раніше режим НС було запроваджено тільки в столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангистауській областях.

Влада Казахстану ввела режим надзвичайного стану по всій країні.

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.

За деякий час до цього призупинив роботу аеропорт Алмати, за словами співробітників аеропорту, будівлю захопили протестувальники.

Крім того, в Алмати протестувальники захопили будівлю місцевого Комітету національної безпеки.

У деяких містах країни учасники акцій знесли пам'ятники попередньому президенту Нурсултану Назарбаєву.

Протести в Казахстані

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня введено надзвичайний стан.

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.

У місцевих Telegram-каналах повідомляється, що протестувальники захопили резиденцію президента, інші адміністративні будівлі. За непідтвердженою інформацією, Токаєв з сім'єю нібито був евакуйований до Росії.

Сьогодні, 5 січня, Токаєв виступив зі зверненням до народу і заявив, що має намір діяти "максимально жорстко". Президент також повідомив, що незабаром виступить з "новими пропозиціями щодо політичної трансформації Казахстану".