Президент України Володимир Зеленський призначив Світлану Заліщук на посаду посла України у Швеції. Про це стало відомо з указу глави держави №556/2025 від 28 липня.
"Призначити Заліщук Світлану Петрівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Швеція", - йдеться в документі.
Як відомо, Заліщук була журналісткою, а у 2014 році стала народною депутаткою за списком партії "Блок Петра Порошенка". Вона очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Комітету Верховної Ради України з міжнародних відносин.
На позачергових виборах до Ради у 2019 році висувалася по 199 округу в Черкаській області як самовисуванець, але не пройшла до парламенту. У листопаді 2019-го Заліщук стала радницею прем'єра Олексія Гончарука.
Із травня 2021 року вона працювала радницею голови правління "Нафтогазу" з міжнародних питань.
Україна і Швеція
Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський звільнив з посади посла в Швеції Андрія Плахотнюка, але призначив його послом в Канаді і представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO) за сумісництвом. ()
Як заявляв Плахотнюк, Україна дуже зацікавлена в постачанні Швецією винищувачів Gripen. За його словами, це "питання виживання людей".
Водночас, керівництво компанії Saab, яка створила Gripen, висловило сподівання, що літак опиниться на озброєнні українських Повітряних сил ЗСУ.