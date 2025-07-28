Раніше послом у цій країні був Андрій Плахотнюк, який віднедавна очолює дипломатичну місію в Канаді.

Президент України Володимир Зеленський призначив Світлану Заліщук на посаду посла України у Швеції. Про це стало відомо з указу глави держави №556/2025 від 28 липня.

"Призначити Заліщук Світлану Петрівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Швеція", - йдеться в документі.

Як відомо, Заліщук була журналісткою, а у 2014 році стала народною депутаткою за списком партії "Блок Петра Порошенка". Вона очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Комітету Верховної Ради України з міжнародних відносин.

Відео дня

На позачергових виборах до Ради у 2019 році висувалася по 199 округу в Черкаській області як самовисуванець, але не пройшла до парламенту. У листопаді 2019-го Заліщук стала радницею прем'єра Олексія Гончарука.

Із травня 2021 року вона працювала радницею голови правління "Нафтогазу" з міжнародних питань.

Україна і Швеція

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський звільнив з посади посла в Швеції Андрія Плахотнюка, але призначив його послом в Канаді і представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO) за сумісництвом. ()

Як заявляв Плахотнюк, Україна дуже зацікавлена в постачанні Швецією винищувачів Gripen. За його словами, це "питання виживання людей".

Водночас, керівництво компанії Saab, яка створила Gripen, висловило сподівання, що літак опиниться на озброєнні українських Повітряних сил ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: