Зустріч буде зосереджена на посиленні підтримки України.

Сьогодні, 3 грудня, міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на засіданні у Брюселі. Напередодні зустрічі голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що запрошення нашої країни до Альянсу усунуло б один з головних аргументів Росії у веденні війни, а саме - недопущення вступу України до НАТО.

Однак, як повідомляє Reuters, члени блоку навряд прислухаються до Києва та нададуть сьогодні запрошення. Дипломати на умовах анонімності пояснили, що зараз серед 32 членів НАТО відсутні ознаки необхідного консенсусу.

Як пише агентство, відповідне рішення зруйнує надії України на політичний імпульс в очікуванні на повернення обраного президента США Дональда Трампа до Білого дому.

Відео дня

За словами високопоставленого американського чиновника, зустріч буде зосереджена на посиленні підтримки України, щоб вона була в якомога сильнішій позиції наступного року, "вступаючи в можливі переговори".

"На досягнення консенсусу підуть тижні і місяці. Я не думаю, що це станеться завтра, я був би дуже здивований. Найкращий спосіб зробити це - збільшити фінансування, озброєння та мобілізацію", - підсумував посадовець.

Україна і НАТО - важливі новини

Раніше президент Володимир Зеленський назвав країни, які скептично ставляться до запрошення України до НАТО. Він зазначив, що не бачить жодних ризиків у тому, щоб глави МЗС країн-членів Альянсу на зустрічі 3-4 грудня рекомендували запросити нашу країну до НАТО.

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповів, чи може Альянс розмістити свої війська в Україні. За його словами, таке рішення було б "не мудрим".

Нещодавно Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає російську окупацію українських територій і не погодиться на членство в НАТО лише для частини території.

Вас також можуть зацікавити новини: