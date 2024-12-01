Президент України не бачить жодних ризиків у тому, щоби глави МЗС країн-членів НАТО на зустрічі 3-4 грудня рекомендували запросити Україну до НАТО.

США, Німеччина і Угорщина зберігають скептичне ставлення до можливості запрошення України стосовно набуття членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою у Києві.

Зокрема, у Зеленського запитали, чи слід Україні очікувати 3-4 грудня позитивного рішення від зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО стосовно схвалення рекомендації лідерам цих держав запросити Україну до майбутнього членства.

Відео дня

"Я не знаю, що там може бути: вікно відкриється, вікно закриється! Вже стільки було цих вікон, якщо чесно. Це залежить від партнерів. Вони знають нашу позицію. Ми хотіли би рекомендацію від міністрів закордонних справ, але ілюзії немає. Є ті скептичні країни, США на сьогодні входять в список цього, на жаль, скепсису", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що не знає, чи буде чинний президент США Джо Байден рекомендувати ухвалення відповідного рішення. Водночас, як відзначає Зеленський, бачення державного секретаря США Ентоні Блінкена більш позитивне.

"Але, є ще німецька сторона. Є ще угорська сторона, і тому, лише консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий усіма лідерами", - сказав Зеленський.

При цьому, як вважає президент України, зустріч глав МЗС наступного тижня - це не остання можливість.

"У будь-якому випадку, можна розраховувати на наступні кроки, якщо є політична воля. Є два місяці у діючої влади в США. Вони мають вплив на тих небагатьох європейських скептиків... Я ні в чому не бачу ніяких ризиків. Я особисто не бачу! І більшість країн НАТО не бачать ніяких ризиків від рекомендації щодо позитивного майбутнього членства України в НАТО. Це навіть не запрошення. Це рекомендація міністрів закордонних справ лідерам щодо майбутнього запрошення України в НАТО", - наголосив Зеленський.

Україна в НАТО - останні новини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав листа, в якому закликав своїх колег з НАТО надати запрошення Києву під час зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Зокрема Україна заявляє, що погоджується з неможливістю приєднання до НАТО, доки триває війна, але надання запрошення зараз, на думку Києва, продемонструє Володимиру Путіну, що одна з його головних цілей - не дати Україні стати членом Альянсу - не може бути досягнута.

Остаточне рішення про запрошення України мають схвалювати лідери країн-членів НАТО, якщо буде відповідний консенсус. Наступна зустріч лідерів держав Альнсу відбудеться на Саміті НАТО на Всесвітньому форумі в Гаазі (Нідерланди). Саміт проходитиме із 24 до 26 червня 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: