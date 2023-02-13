Цю посаду можуть отримати військові в певному званні.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого першим заступником міністра оборони на період дії воєнного стану може стати військовослужбовець. На цю посаду зможуть претендувати ті військові, які мають звання генерал-лейтенант та віце-адмірал.

В указі президента №76/2023 від 13 лютого передбачено, що Кабінет міністрів України має внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони згідно зі стандартами НАТО.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Кадрові перестановки в Міноборони України

13 лютого 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков оголосив про подання документів на погодження кандидатур на посади своїх заступників. Міністр не назвав кількість ймовірних заступників та прізвища кандидатів, проте одним із них, ймовірно, є волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега. Пізніше сам Дейнега підтвердив цю інформацію.

5 лютого ЗМІ повідомили про те, що міністр оборони Олексій Резніков може бути звільнений наступного тижня. Його посаду може обійняти очільник української розвідки Кирило Буданов. Пізніше в Раді зазначили, що поки що Резнікова звільняти з посади не будуть.

Водночас військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан вважає, що потенційні кадрові перестановки в Міністерстві оборони жодним чином не вплинуть на постачання озброєння Україні.

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