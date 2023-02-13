За його словами, це не перша така пропозиції з 2014 року.

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега підтвердив, що може стати заступником міністра оборони Олексія Резнікова з питань цифрової трансформації.

Як написав Дейнега у Facebook, це не перша подібна пропозиція за час війни з 2014 року. Однак зараз він погодився, оскільки немає зобов'язань, які його стримували, а журналістська робота дозволила побачити війну під новими кутами. Зокрема, що єдиною перевагою України у війні може бути лише технічна та мотивація.

"Якщо я таки зайду на посаду – то ось що буде далі. Буде карт-бланш від міністра – дозвіл на рішення, які я вважатиму правильними у сфері своїх повноважень. Буде жорстке наведення пріоритетів і чистка від кадрів, для яких ІТ сектор МОУ міг стати сферою їх інтересів чи можливістю не піти в військомат, або служити в армії тільки на папері, не приносячи реальної користі", - зазначив він.

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Засновник фонду стверджує, що переконатись у його чесній роботі у фонді можна буде, побачивши його декларацію.

"Два роки тому я продав свою квартиру і вклав гроші в новобудову, яка мала добудуватись до кінця моєї навколосвітньої подорожі і тепер невідомо, чи побудується взагалі. Різницю між цим + накопичення я відклав, щоб поїхати в свою навколосвітку. Ще є машина. Її я планував продати, якщо по навколосвітці не вкладусь в бюджет. Декларація буде доволі скромною і не зміниться до кінця моєї каденції", - сказав він.

За словами Дейнеги, він планує залишатися на цій посаді не більше двох років й старатиметься піти навіть раніше цього терміну.

"Я планую прийти на посаду за принципом рік+рік. По результатам першого року прийняти разом з міністром рішення чи буде другий, підготувати команду, довести справи до незворотніх результатів і піти. Я не планую залишатися на цій посаді більше двох років і дуже старатимусь піти раніше, але лишивши після себе добрий і функціонуючий без мене організм. Організм, який працює виключно в національних інтересах і за який не соромно", - підсумував він.

Скандал та кадрові зміни у Міноборони

24 січня після скандалу з закупівлею послуг харчування для військових частин заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

Минулого тижня ЗМІ розповсюдили інформацію про можливу відставку Резнікова. 7 лютого він заявив, що робить висновки з ситуації та продовжуватиме реформи.

13 лютого Резніков оголосив про подання документів на погодження кандидатур на посади своїх заступників. Тоді ЗМІ писали, що одним з заступників може стати Дейнега.

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