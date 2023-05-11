Зокрема, в рамках візиту можуть відбутися зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском.

Президент України Володимир Зеленський може здійснити короткотривалий візит до Риму.

Про це повідомляє італійське видання ANSA з посиланням на декілька обізнаних міжнародних джерел. Приїзд Зеленського може відбутися у найближчі дні для зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні в рамках ряду візитів до декількох країн-членів ЄС.

Офіційно в італійському уряді поки не підтвердили дані про цей візит.

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Крім того, за даними джерел у Ватикані, можливо, що 13 травня Папа Римський Франциск зустрінеться з Зеленським. Але офіційного підтвердження поки що теж немає.

Закордонні візити Зеленського

Зеленський нещодавно відвідав Гельсінки (Фінляндія) і Гаагу (Нідерланди).

Німецькі ЗМІ повідомляли, що президент України у найближчі декілька днів відвідає Берлін для зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Підтримка Італії

26 квітня Ппезидент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні продовження оборонної співпраці.

21 лютого Мелоні відвідала Україну. На зустрічі президента України та прем’єра Італії в Києві йшлося про нові санкційні кроки проти агресії Росії та долучення до реалізації української формули миру.

Україна очікує від Італії та Франції отримати зенітно-ракетний комплекс SAMP/T-Mamba. Цей ЗРК дозволить протистояти балістичним ракетам, які застосовують російські загарбники.

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