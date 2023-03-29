Володимир Зеленський наголосив, що шлях до миру в Україні - це повне виведення російських військ та реалізація Формули миру.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні обговорили двосторонні відносини між країнами та міжнародні ініціативи.

Глава української держави назвав розмову з очільницею італійського уряду продуктивною.

"Говорили про наші двосторонні та міжнародні ініціативи. Шлях до миру в Україні - повне виведення російських військ з території України і реалізація нашої Формули миру", - наголосив Зеленський і подякував Італії за підтримку.

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Як повідомили в прес-службі Уряду Італії, у розмові з Мелоні президент Зеленський подякував за майбутню конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться в Римі 26 квітня.

Глава держави назвав це важливою можливістю для зміцнення відносин між італійськими компаніями та Україною.

"Після візиту Мелоні до Києва 21 лютого та її звернення до парламенту Італії 21 березня напередодні засідання Європейської Ради президент України висловив вдячність Італії, нагадав про сильну мотивацію української армії та висловив впевненість у її здатності відбивати атаки Росії й стояти на захисті територіальної цілісності України, у тому числі завдяки допомозі західних держав, зокрема Італії", - повідомили в італійському уряді.

Джорджа Мелоні і Володимир Зеленський також говорили про необхідність прагнути до справедливого миру.

Відносини Італії і України

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого Мелоні перебувала з візитом в Україні. Зокрема, вона відвідала Київ, де зустрілася із Зеленським та іншими українськими посадовцями.

23 березня Джорджа Мелоні емоційно пояснила депутатам, чому потрібно підтримувати Україну і не зменшувати оберти військової допомоги ЗСУ. Цьому передувало те, що одна з депутаток у парламенті закликала Мелоні зупинити підтримку України. Прем'єр Італії порадила їй сказати про це Путіну й наголосила, щ що "не настільки лицемірна, щоб плутати слово "вторгнення" зі словом "мир".

Франція та Італія навесні планують надати Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T-Mamba. Цей ЗРК дозволить збивати балістичні ракети, які застосовують російські загарбники.

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