Також співрозмовники торкнулися тем євроатлантичної інтеграції України та посилення військово-технічної допомоги.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто посилення військово-технічної допомоги та співпрацю в оборонній галузі.

Про це повідомив голова українського уряду. акож на зустрічі підіймалася тема євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Шмигаль наголосив, що Україна цінує підтримку Італії на своєму шляху до НАТО. "Українська армія за підтримки союзників уже впроваджує найкращі стандарти Альянсу й на практиці доводить перевагу цих стандартів у війні з Росією", - підкреслив прем'єр.

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Він також подякував Італії за шість пакетів військово-технічної допомоги. Шмигаль наголосив, що Україна зацікавлена в зміцненні співпраці з Італією як з одним із ключових союзників в оборонній сфері.

"Сьогодні в центрі нашої уваги воєнно-промисловий комплекс. Україна має великий потенціал для розвитку цього напрямку та здатна бути серед лідерів у Європі", - підкреслив прем'єр-міністр.

Відносини України і Італії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває з візитом в Італії.

Зокрема, у рамках візиту він провів зустрічі з Папою римським Франциском, під час якої закликав Ватикан долучитися до реалізації української формули миру. Шмигаль також передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії у Бучі, Бородянці й інших містах України.

Днем раніше голова українського уряду зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Після зустрічі повідомив, що Україна очікує отримати від Експортно-кредитного агентства Італії SACE підтримку в розмірі 1 млрд євро для відновлення економіки, інфраструктури, забезпечення базових гуманітарних й соціальних потреб людей.

Також Денис Шмигаль 26 квітня відвідав італійське оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві сучасних систем протиповітряної оборони. Він зазначив, що Україна та Італія вивчають можливість спільного виробництва компонентів для систем ППО Skynex. Прем'єр додав, такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні.

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