Його доставлять у крайні терміни складеного графіка.

Франція попередила Італію, що зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T буде готовий до відправки в Україну не раніше червня.

"На одній із сторінок, що просочилися, повідомляється, що 22 лютого Франція повідомила Італії, що ракетний комплекс для України не буде готовий раніше червня", - пише Politico, посилаючись на секретні документи Пентагону, які "злили" в мережу.

Видання зауважує, що це "самий кінець графіку, який міністерство оборони Італії виклало в лютому".

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ЗРК SAMP-T від Італії та Франції

Минулого року президент Володимир Зеленський попросив Італію передати Україні зенітні ракетні комплекси SAMP-T.

Після чергового засідання Контактної групи з оборони України "Рамштайн" стало відомо, що Італія і Франція об'єднаються, щоб передати Україні систему ППО SAMP/T. Крім того, вони хочуть разом закупити для ЗРК 700 ракет Aster-30 вартістю 2 мільярди євро.

У лютому 2023 року прем'єр Італії Джорджа Мелоні оголосила у Києві передачу Україні трьох видів ППО - SAMP-T, Skyguard та Spike. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні уточнив, що SAMP/T може бути розгорнуто протягом двох місяців.

Того ж місяця українські військові відправилися за кордон для навчань з SAMP/T.

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