Президент подякував лідерам-партнерам, усім державам-партнерам, хто допомагає Україні зміцнювати силу й робити українську оборону ще активнішою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з партнерами опрацьовуються нові оборонні пакети для України.

"Нові рішення – вже на робочому рівні. Більше захисту для нашого неба, більше можливостей для нашої оборони та руху на землі. Провів сьогодні кілька нарад, де ми все це обговорювали. І очікуємо вже найближчим часом відповідних кроків від партнерів", - наголосив він у вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що не потрібно забувати, що кожен день присутності окупанта на нашій землі – "це спокуса для нього думати, ніби йому щось вдасться".

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"Нічого йому не вдасться! Маємо повернути свободу, безпеку і Європу на всю українську землю – на всю європейську землю. Ми це зробимо! Не залишимо ворогу жодного клаптика нашої землі – ніде тиранія не пануватиме", - наголосив президент України.

Він подякував лідерам-партнерам, усім державам-партнерам, хто допомагає Україні зміцнювати силу й робити українську оборону ще активнішою.

Міжнародна допомога для України - деталі

На прес-конференції у Києві президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що новий пакет передбачає вдосконалення інструментів для боротьби з обходом санкцій Росією. Вона повідомила, що триває активна робота щодо санцій, які стосуватимуться Росатома.

У квітні Рада Європейського Союзу погодила виділення мільярда євро на боєприпаси для ЗСУ. Це дасть змогу ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні зі своїх запасів або за рахунок зміни існуючих замовлень з 9 лютого по 31 травня 2023 року. Таким чином загальна допомога Україні, яку надали через Європейський фонд миру, зросла до 4,6 млрд євро.