Разом з тим офіційної інформації щодо візиту Крісталіни Георгієвої в Україну наразі немає.

До Києва прибула директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Серед планів голови МВФ - зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні в Києві директорка МВФ Крісталіна Георгієва", - написав народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

За інформацією украхнських ЗМІ, Георгієва планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Нацбанку України Андрієм Пишним.

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Слід зазначити, що це перший візит Георгієвої до Києва.

Візит високопосадовців в Україну 20 лютого - що відомо

Сьогодні, 20 лютого, в Україну прибув президент США Джо Байден. Вже відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Це перший за останні 15 років візит президента США до України.

Американський лідер оголосив про новий пакет допомоги для України на півмільярда доларів, а саме артилерійські боєприпаси для реактивних систем залпового вогню підвищеної мобільності HIMARS і гаубиць, додаткові протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

Також з візитом до Києва прибула ізраїльська парламентська делегація на чолі з головою комітету оборони та міжнародної політики Юлієм Едельштейном для зміцнення партнерства з Україною.

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