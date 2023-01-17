Президент України наголосив, що Джорджія Мелоні у своїх діях "надзвичайно конкретна".

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні до кінця зими завітає в Україну з робочим візитом.

Як заявив Володимир Зеленський для італійського телебачення, візит Мелоні буде вже незабаром.

"Вона скоро приїде, я не можу повідомити дату, але скоро", – сказав Зеленський.

Президент України додав, що італійська прем'єрка у своїх діях "надзвичайно конкретна".

"Її риторика для мене надзвичайно зрозуміла. Я бачу Джорджію як проіталійську, і це найголовніше: що вона проіталійська і вона підтримує Україну. І вона підтримує спільні цінності. Я дуже чекаю на її приїзд з офіційним візитом в Україну", – наголосив Зеленський.

Позиція Італії щодо війни в Україні - що відомо

У жовтні минулого року Мелоні пообіцяла Зеленському підтримувати Україну в боротьбі з російським агресором.

23 грудня Мелоні заявила про намір приїхати в Україну. Водночас вона запросила Зеленського відвідати Рим.

Італія надає українській армії артилерійське озброєння, зокрема САУ М109L. Також ЗСУ можуть отримати від Італії сучасні системи ППО.

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