За даними видання, сторони не змогли досягти будь-яких рішень з цього приводу.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу можливо вели перемовини про зміну позиції України в ООН щодо резолюції про палестинські території в обмін на системи ППО.

Як повідомляє Axios з посиланням на власні джерела, Нетаньягу у телефонній розмові з Зеленським у п’ятницю нібито просив його, щоб в Генасамблеї ООН Україна проголосувала проти резолюції, в якій Міжнародний кримінальний суд закликають дати юридичний висновок наслідкам ізраїльської окупації палестинських територій.

Видання зазначило, що в Генасамблеї ООН Україна традиційно голосує проти Ізраїлю. На засіданні комітету кілька тижнів тому Україна проголосувала "за".

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За словами джерела видання в Ізраїлі, Нетаньягу просив Україну змінити позицію і цього разу проголосувати якщо не проти, то хоча б утриматися.

Зеленський нібито відповів, що в обмін на таке голосування України хотів би почути, як новий уряд Ізраїлю змінить позицію щодо допомоги Україні. Зокрема, чи може українська сторона розраховувати на засоби захисту від балістичних ракет та іранських дронів. За словами українського джерела, Нетаньягу не дав ніяких обіцянок, зазначивши, що готовий обговорити пропозицію Зеленського у майбутньому. При цьому український президент не залишився задоволеним такою відповіддю.

У підсумку Україна обрала нейтральний варіант і вирішила не брати участі в голосуванні на Генасамблеї - щоб, як уточнив український співрозмовник Axios, "дати шанс відносинам з Нетаньягу".

Ізраїльське джерело сказало, що Нетаньягу був розчарований тим, що Київ обрав саме таке рішення, а не "утримався" в ході голосування.

При цьому, як повідомио видання у Нетаньягу сказали, що не можуть детально коментувати переговори лідерів, а Зеленський, розповідаючи про розмову, зазнаив, що йшлося про питання співпраці.

Допомога Ізраїлю Україні

Ізраїль тривалий час утримувався від надання Україні військової допомоги, а обмежувався лише гуманітарною. У жовтні 2022 року ізраїльська влада заявляла, що країна не постачатиме в Україну озброєння.

Згодом міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, який поспілкувався зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим, заявляв, що Ізраїль допоможе нашій країні, але системи ППО не передаватиме.

На тлі цього президент Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні і визначитись, чи планує країна заплющує очі на російський терор.

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