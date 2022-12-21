Білий дім вибрав більш м'яке формулювання для засудження РФ, що викликало критику.

Конгрес США готується визнати Росію "державою-агресором "замість" держави-спонсора тероризму", на чому наполягає Україна. Про це пише видання The Hill.

Визнавши Росію "державою-агресором", Конгрес дасть президенту США додаткові повноваження для введення санкцій проти російських чиновників. Однак це не те формулювання, на якому наполягав офіційний Київ, кажуть у Конгресі.

В адміністрації Байдена відкинули українську ідею, оскільки вважають, що статус "держави – спонсора тероризму" перешкоджатиме будь-яким дипломатичним зусиллям щодо припинення війни.

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"Зеленський запросив статус держави-спонсора тероризму, а замість цього адміністрація Байдена сказала їм, що не підтримає його, але придумала альтернативний статус, якого навіть не існує ні в національному, ні в міжнародному законодавстві США — немає ніяких правових підстав для цього", — заявив виданню помічник одного з конгресменів.

На його думку, присвоєння РФ статусу "держави-агресора" є "непродуманим піар-заходом", який не допоможе Україні і не покарає Росію.

Проект цього закону зокрема наділяє президента США правом вводити санкції щодо будь-якої людини, причетної до "злочину агресії". Однак критики документа нагадують, що адміністрація Байдена і так вже наклала санкції на Володимира Путіна і більшість російських топ-чиновників, тому новий закон є зайвим.

Низка громадських організацій США, які підтримують Україну, у спільній заяві виступили проти закону про державу-агресора.

"Це нове пропоноване призначення не змінить дій Росії, не заволодіє російськими державними активами і не призведе до осмисленого притягнення до відповідальності російського уряду", — йдеться в заяві.

Українські офіційні особи в коментарі журналістам зазначили, що визнання РФ державою-агресором не відповідає запитам Києва про визнання Росії терористичною державою. Проте, Україна підтримує цей захід, оскільки він визначає Росію, як таку, що "здійснює терористичні акти".

Визнання Росії спонсором тероризму

У квітні 2022 року президент України Володимир Зеленський звернувся до американського колеги Джо Байдена із закликом визнати РФ "державою-спонсором тероризму". Однак досі таке рішення ухвалене не було.

Американські чиновники запевняють, що присвоєння Росії такого статусу може нашкодити мирному врегулюванню і вирішенню чисто гуманітарних завдань в рамках йде війни.

На цьому тлі ряд держав Європи на рівні своїх парламентів визнали Росію спонсором тероризму. Таке ж рішення ухвалив Європарламент.

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