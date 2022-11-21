Президенти говорили про співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема, захисту системи від повітряних атак.

Президент України Володимир Зеленський говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном про демілітаризацію Запорізької атомної електростанції.

"Провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Інформував про ситуацію на полі бою та на атомних станціях України. Наголосив на демілітаризації ЗАЕС", - написав Зеленський у Telegram.

Глава держави повідомив, що вони також розглянули співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема, захисту системи від повітряних атак.

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Війна в Україні - ситуація на Запорізькій АЕС

Як повідомляв УНІАН, на початку березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС і періодично обстрілює територію станції.

Зокрема, 20 листопада російські війська вкотре обстріляли територію Запорізької АЕС. Зафіксовано щонайменше 12 "прильотів", внаслідок яких було пошкоджено обладнання станції.

Напередодні "Енергоатом" вирішив вивести 5 та 6 блоки ЗАЕС на мінімально контрольований рівень потужності для отримання пари, яка необхідна в зимовий період року для забезпечення безпеки енергоблоків, персоналу, населення та довкілля. Однак російські окупанти заблокували підготовку енергоблоків для проведення необхідних заходів. Відмова обладнання, яке пошкодили росіяни внаслідок останнього обстрілу, унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску 5 та 6 енергоблоків ЗАЕС.

Тим часом генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав Росію та Україну домовитися і запровадити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ повідомила, що деякі будівлі, системи та обладнання на майданчику ЗАЕС були пошкоджені, але поки що жодне з них не є критичним для ядерної безпеки. Зазначається, що повідомлень про постраждалих немає, експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом об'єкта і продовжують оцінювати ситуацію та звітувати про неї.

У листопаді Рада керуючих МАГАТЕ, до складу якої входять представники 35-ти держав-членів ООН, ухвалила третю з початку повномасштабної війни в Україні резолюцію, в якій закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.

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