Команда МАГАТЕ планувала провести оцінку пошкоджень сьогодні, але в "Росенергоатомі" заявили, що чинитимуть перешкоди міжнародним експертам.

Цими вихідними Запорізька атомна електростанція постраждала внаслідок бойових дій, спричинених російським вторгненням в Україну. Деякі снаряди впали біля реакторів і пошкодили будівлю сховища радіоактивних відходів, повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як пише Reuters, неодноразові обстріли ЗАЕС під час війни викликають занепокоєння, оскільки можуть призвести до катастрофи в Україні.

"Той, хто стріляв по ЗАЕС, брав на себе великий ризик і ризикував життям багатьох людей. Нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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За його словами, прямого впливу на системи ядерної безпеки та захисту не було, але "обстріл підійшов до них небезпечно близько". У МАГАТЕ зазначили, що рівень радіації залишався в межах норми, повідомлень про жертви немає.

У МАГАТЕ повідомили, що внаслідок останніх обстрілів було пошкоджено будівлю для зберігання радіоактивних відходів і сховище, системи ставків-охолоджувачів, кабель до одного з реакторів і міст до іншого реактора, а також допоміжні будівлі.

Команда МАГАТЕ планувала провести оцінку пошкоджень сьогодні, в понеділок, сказав Гроссі, але російський оператор "Росенергоатом" сказав, що будуть обмеження на те, що команда може перевірити.

"Якщо вони захочуть перевірити об'єкт, який не має нічого спільного з ядерною безпекою, у доступі буде відмовлено", - сказав радник гендиректора "Росенергоатому".

Обстріл ЗАЕС 20 листопада - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці в неділю, 20 листопада, російські війська здійснили черговий удар по Запорізькій АЕС. Зафіксовано щонайменше 12 "прильотів" по атомної електростанції, внаслідок яких було пошкоджено деяке обладнання станції.

Напередодні "Енергоатом" вирішив вивести 5 та 6 блоки ЗАЕС на мінімально контрольований рівень потужності для отримання пари, яка необхідна в зимовий період року для забезпечення безпеки енергоблоків, персоналу, населення та довкілля.

Утім російські окупанти заблокували підготовку енергоблоків для проведення необхідних заходів, а потім здійснили атаку. Відмова обладнання, яке пошкодили росіяни, унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску 5 та 6 енергоблоків ЗАЕС.

Війна в Україні: російська окупація Запорізької АЕС

У березні цього року російські війська захопили Запорізьку атомну електростанцію. ЗАЕС є найбільшою у Європі атомною станцією, має шість енергоблоків і до повномасштабного вторгнення Росії забезпечувала близько п'ятої частини електроенергії в Україні.

Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Російські окупанти періодично завдають невибіркових артилерійських ударів в районі Запорізької АЕС, внаслідок чого снаряди падають на її території. Наразі усі шість енергоблоків зупинені, однак ядерне паливо потребує постійного охолодження. Російські обстріли неодноразово обривали лінії електропередач, які живлять системи охолоджження ЗАЕС, через що станція кілька разів була змушена працювати на резервних генераторах.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

Рада керуючих МАГАТЕ, до складу якої входять представники 35-ти держав-членів ООН, ухвалила резолюцію, у якій вимагає від Росії негайно припинити окупацію Запорізької АЕС. Нещодавно в листопаді Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила третю з початку повномасштабної війни в Україні резолюцію, в якій закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.

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