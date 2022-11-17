Проти відповідної резолюції проголосували дві країни – Росія та Китай.

У четвер, 17 листопада 2022 року, Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила третю з початку повномасштабної війни в Україні резолюцію, в якій закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.

Як повідомляє Reuters, за нову резолюцію проголосували 24 держави, сім країни утрималися. Серед них Кенія, Намібія, Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, Південна Африка і В'єтнам. Водночас проти резолюції проголосували дві держави – Росія та Китай. Ще дві країни не були присутніми під час голосування.

"(Рада) висловлює серйозну стурбованість тим, що Російська Федерація не прислухалася до закликів Ради негайно припинити всі дії проти і на ядерних об'єктах в Україні, і просить Російську Федерацію зробити це негайно", – йдеться в документі.

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Крім того, в резолюції зазначається, що МАГАТЕ закликало Росію негайно вивести окупаційні війська з Запорізької АЕС.

"(Рада) висловлює серйозну стурбованість у зв'язку з неприйнятним тиском на український оперативний персонал Запорізької атомної електростанції та його затриманнями, а також неодноразовими перебоями у зовнішньому енергопостачанні внаслідок обстрілів прилеглої території", – додали в документі.

Робота МАГАТЕ в Україні

У МАГАТЕ заявили, що у вівторок, 15 листопада, внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні Хмельницька атомна електростанція повністю втратила доступ до електромережі на більше ніж дев’ять годин.

Крім того, інспектори МАГАТЕ перебувають на тимчасово окупованій російськими військовими Запорізькій АЕС. В агентстсві розповіли, що український персонал, який виконує життєво важливі завдання на ЗАЕС, перебуває під постійним тиском.

Раніше повідомлялося, що 3 листопада 2022 року на Запорізьку атомну електростанцію на заміну попереднім експертам МАГАТЕ прибула нова команда з чотирьох осіб.

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