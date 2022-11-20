Відмова обладнання, яке пошкодили росіяни, унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску 5 та 6 енергоблоків ЗАЕС.

Вранці в неділю, 20 листопада, російські загарбники знову завдали удару по Запорізькій АЕС в тимчасово окупованому Енергодарі.

Як повідомили в "Енергоатомі", зафіксовано щонайменше 12 "прильотів" атомної електростанції.

"У результаті пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції. Також зафіксовано три влучання в районі підстанції "Райдуга". Відомості про пошкодження та руйнування там ще з’ясовуються", – йдеться в повідомленні.

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Напередодні "Енергоатом" ухвалив рішення щодо виведення 5 та 6 енергоблоків на мінімально контрольований рівень потужності для отримання пари, яка критично необхідна в зимовий період року для забезпечення безпеки енергоблоків, персоналу, населення та довкілля.

Держатомрегулювання надало відповідний дозвіл. Утім російські окупанти заблокували підготовку енергоблоків для проведення необхідних заходів, а потім здійснили атаку.

Інформують, що загарбники "пошкодили саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС".

"Енергоатом" звернувся до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та Енергодару російських військових.

Реакція МАГАТЕ на обстріл ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії, співробітники якого перебувають на ЗАЕС, з посиланням на своїх експертів повідомило, що вчора ввечері і сьогодні вранці поновився обстріл АЕС. Там зазначили, що "деякі будівлі, системи та обладнання на майданчику ЗАЕС були пошкоджені, але це не є критичним для ядерної безпеки".

Водночас голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, не називаючи винуватця обстрілу, заявив, що ті, хто завдали ударів, "граються з вогнем".

"Вибухи сталися на території цієї великої атомної електростанції, що є абсолютно неприпустимим. Хто б не стояв за цим, це має припинитися негайно. Як я вже багато разів казав, ви граєтесь з вогнем", – заявив він.

Також Гроссі заявив, що не планує здаватися, допоки навкола АЕС не буде запроваджено зону ядерної безпеки.

Ситуація на Запорізькій АЕС

На початку березня російські окупанти захопили Енергодар у Запорізькій області та території Запорізької АЕС, найбільшої атомної електростанції в Європі.

Після обстрілів і провокацій на АЕС МАГАТЕ відправила на туди свою місію, експерти залишилися на станції для контролю за ситуацією.

Агентство виступає за створення зони безпеки та захисту на ЗАЕС, але в Росії повністю виключають варіант демілітаризації Запорізької атомної електростанції.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що український персонал, який виконує життєво важливі завдання на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, знаходиться під постійним тиском. Частину станції контролює спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат" глави Чечні Рамзана Кадирова. Окупанти намагаються переконати персонал співпрацювати з російським "Росатомом".

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