Відповідь міжнародного співтовариства на дії Росії має бути рішучою, каже він.

Президент України Володимир Зеленський очікує від міжнародної спільноти на посилення санкційного тиску проти Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на спільній прес-конференції з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які перебувають у нашій країні з робочим візитом.

Зеленський заявив про єдність України, Литви і Польщі в оцінюванні злочинних рішень Росії з визнання "незалежності" квазіутворень так званих "Л/ДНР" та з надання президенту РФ Володимиру Путіну дозволу з боку Ради федерації РФ на використання російських військ за межами Росії.

"Це черговий акт агресії проти України, проти нашого суверенітету, проти нашої територіальної цілісності. Це легітимізація військової присутності Російської Федерації на тимчасово окупованому Донбасі, яка до цього вісім років ховалася за шевроном сепаратистів. Це односторонній вихід Російської Федерації з Мінських домовленостей і підрив багаторічних, і не тільки українських, - міжнародних зусиль з мирного врегулювання ситуації на українському Донбасі", - сказав Зеленський.

Зеленський додав, що Україна вітає ухвалені в останні два дні рішення про запровадження нових санкцій проти РФ, які були ухвалені в Євросоюзі, США, Канаді і Великій Британії.

"Відповідь міжнародного співтовариства на цей черговий злочин має бути рішучою, має бути невідкладною, має бути жорсткою. ... Очікуємо на подальші кроки з посилення санкційного тиску", - наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави назвав важливим рішення Німеччини зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів застосувати більше санкцій проти Російської Федерації після зупинки сертифікації газопроводу.

Останні санкції проти РФ: що відомо

22 лютого міністри закордонних справ ЄС схвалили першу серію санкцій проти Росії у зв'язку з визнанням "ЛНР" і "ДНР".

Санкції, в тому числі заморозка активів, торкнуться 351 депутата російського парламенту, які підтримали визнання незалежності "ЛНР" і "ДНР", а також 37 високопоставлених чиновників і організацій з оборонного і фінансового секторів. Президента РФ Володимира Путіна в цьому списку немає.

Водночас під нові санкції керівниця пропагандистського Russia Today Маргарита Симоньян і кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.

Крім цього, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про введення санкцій щодо п'яти російських банків і персональних санкцій проти трьох російських мільярдерів.

Також 22 лютого президент США Джо Байден оголосив про новий пакет санкцій проти РФ.

"Ми вводимо санкції проти двох російських банків. Проти російського суверенного боргу. Ми також вводимо санкції проти російських еліт та їх сімей. Вони повинні страждати теж. Газопровід "Північний потік-2" буде заморожений. У разі подальших кроків ціна для Росії буде ще більшою", - зазначив американський лідер.

Після нового звернення президента США Джозефа Байдена щодо ситуації навколо України і РФ, курс російського рубля, а також російські акції почали зміцнення.

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