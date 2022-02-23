22 лютого Путін доручив ввести на окупований Донбас війська, хоча армійці почали прибувати туди значно раніше.

Під нові санкції Євросоюзу потрапили російські чиновники та пропагандисти.

Про це пише Радіо Свобода.

У середу 23 лютого ЄС має намір оприлюднити погоджений усіма 27-ма країнами-членами список фізичних та юридичних осіб, проти яких запроваджують санкції.

Цим особам заморозять активи на території ЄС, заборонять в’їзд до країн Європейського союзу і транзит через них.

За даними джерел Радіо Свобода, до списку ввійшов 351 депутат Держдуми, усі вони проголосували за визнання "ЛДНР", а також 24 фізичні і 3 юридичні особи (банки "Россия", ВЕБ і Промсвязьбанк).

До списку фізичних осіб ввійшли, зокрема, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, голова адміністрації президента Антон Вайно, велика група військових, а також віце-спікер Держдуми Петро Толстой, речниця МЗС РФ Марія Захарова, керівниця пропагандистського Russia Today Маргарита Симоньян і кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

22 лютого Путін доручив ввести війська на окупований Донбас. На запитання, як далеко може зайти російська армія, Путін відповів: "Передбачати якусь конкретну канву можливих дій взагалі неможливо. Це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці. На землі, що називається".

За його словами, РФ визнала "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.

Разом з тим російський президент посилив свій тиск на Україну й Захід, заявивши, що Київ повинен відмовитися від вступу до НАТО і "демілітаризуватися".

В Україні на поступки Росії не йдуть. Низка країн світу й організацій засудили рішення РФ легітимізувати своїх найманців, багато держав запровадили проти причетних осіб санкції.

Водночас у разі подальшого вторгнення на Росію чекають наступні пакети обмежень.

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