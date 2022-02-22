Великобританія використовує "безпрецедентні повноваження", говорить прем'єр.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про введення санкцій щодо п'яти російських банків і персональних санкцій проти трьох російських мільярдерів.

Про це йшлося в його заяві в нижній палаті парламенту Великобританії.

За словами прем'єра, Великобританія введе підготовлені заздалегідь санкції проти Росії, використовуючи "нові і безпрецедентні повноваження".

До списку санкцій потрапили банк "Росія", "Промсвязьбанк", "Чорноморський банк розвитку та реконструкції", "Генбанк", "Індустріальний ощадний банк".

Крім того, Великобританія вводить персональні санкції проти російських мільярдерів з оточення президента РФ Володимира Путіна - Геннадія Тимченка, Бориса і Аркадія Ротенбергів.

За словами Бориса Джонсона, їхні активи у Великобританії будуть заморожені.

Зазначимо, Джонсон оголосив, що це тільки "перший етап" заходів. У разі повномасштабного вторгнення Росії на територію України можуть бути введені додаткові санкції.

"Ми повинні підготуватися до затяжної кризи", - наголосив Джонсон.

Нагадаємо, раніше в лютому Великобританія розширила перелік пов'язаних з Росією осіб, які можуть опинитися під санкціями, якщо Кремль вирішить вторгнутися в Україну.

21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання "ЛДНР" незалежними державами. РФ також вирішила відправити на захоплену частину Донбасу "миротворців". Після терористична організація "ЛНР" заявила, що вважає своєю територією всю Луганську область України. З аналогічною заявою виступили в "ДНР". Бойовики вимагають, щоб Україна відвела війська "добровільно".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ вважає дії російської влади порушенням суверенітету нашої країни. Український лідер наголосив, що у світі нашу країну продовжать визнавати в колишніх кордонах. Також він наголосив, що це рішення свідчить про односторонній вихід РФ з Мінських угод.

У США і Євросоюзі вже засудили дії Росії. Президент США Джо Байден вже ввів у дію санкції проти "ЛДНР".

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд казала, що Путін, визнавши "ДНР" і "ЛНР", "розірвав на шматки Мінські угоди" щодо Донбасу. Дипломат також підтвердила, що Штати 22 лютого введуть нові санкції проти РФ.

ЄС також готує санкційний пакет, який, зокрема, містить пропозиції щодо покарання причетних до незаконного рішення визнання "Л/ДНР" осіб; запровадження санкцій стосовно банків, які фінансують російських військових та інші операції на сході України. Нові санкції ЄС можуть зачепити понад 300 депутатів Держдуми.

Федеральний уряд Німеччини у відповідь на визнання "ЛНР" та "ДНР" зупинив процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

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