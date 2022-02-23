За словами президента України, рішення Німеччини зупинити сертифікацію газопроводу повинно стати незворотним.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що проект газопроводу "Північний потік-2" має бути повністю зупинено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

"Важливим є рішення Німеччини зупинити сертифікацію "Північного потоку-2". Воно має стати незворотним і повністю зупинити цей проект, який є зброєю, зброєю, що вже використовується проти України, використовується проти всієї Європи", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відповідь на рішення Росії про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає міжнародних партнерів застосувати більше санкцій проти Російської Федерації після зупинки сертифікації газопроводу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що санкції проти Росії мають містити повну зупинку "Північного потоку-2".

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