Ніхто не знімає з порядку денного євроатлантичну інтеграцію України, запевнив очільник української делегації.

Україна вже відповідає стандартам НАТО і зберігає курс на продовження євроатлантичної інтеграції.

Про це заявив заступник глави ОПУ Ігор Жовква, який очолює делегацію України на саміті НАТО, заявив, що задоволений результатами саміту, а також наголосив, що Київ зберігає курс на вступ у Альянс. "Ніхто не знімає з порядку денного євроатлантичну інтеграцію України", - підкреслив він.

Ігор Жовква наголосив, що бачить нові можливості для України через запрошення до членства НАТО Швеції та Фінляндії в обхід механізму ПДЧ. "Ми взяли до відома таку можливість", - заявив посадовець, пояснивши, що це дає можливість також для інших держав-аплікантів.

Заступник глави ОПУ також переконаний, що Україна вже зараз є сумісною зі стандартами Альянсу.

"На сьогоднішній день, у час війни важко стверджувати, що України не відповідає стандартами НАТО – чи це стосується стратегії, чи тактики військових дій. Україна веде війну нехай не з другою армією світу, але не найслабшою. І ми доводимо, щодня що ми є взаємосумісними зі стандартами НАТО", - заявив він.

Жовква наголосив, що членство в НАТО залишається найкращою гарантією безпеки для України.

Нагадаємо, що генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг уникнув відповіді, чи можливий пришвидшений вступ України в Альянс.

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