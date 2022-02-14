Канцлер Німеччини здивований тим, що Росія винесла питання про можливе членство України в Альянсі на обговорення, адже воно не перебуває на порядку денному.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц заявляє, що питання членства України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шольц заявив у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми маємо зараз подолати дуже серйозний виклик - це загрозлива ситуація на українському кордоні. Там дуже багато російських військових і воєнної техніки. Ми це бачимо також на морі, з боку Молдови, і навчання на території Білорусі", - заявив Шольц.

Канцлер відзначив важливість деескалації ситуації і забезпечення відведення російських військ з Білорусі і від українсько-російського кордону, аби не сталося війни.

"Це те завдання, яке ми зараз маємо. І щодо членства в Альянсі - на даний момент воно не актуальне. І тому трохи дивно, що російський уряд зробив предметом великих політичних дискусій питання, яке зараз не стоїть на порядку денному", - наголосив Шольц.

При цьому він наголосив, що принцип вільного вибору альянсу не може бути предметом для обговорення.

"І не йдеться про якісь сфери впливу, коли одна держава може наказати іншій, де їй бути чи не бути", - наголосив Шольц.

У зв'язку з цим він наголосив, що головне завдання на даний час - добитися зниження напруження ситуації.

"Для цього є "нормандський формат", є Мінські домовленості, є Рада НАТО-Росія, і різні формати, які надає ОБСЄ. Ось у цьому зараз наше завдання", - заявив Шольц.

Шлях України до НАТО: що відомо

У комюніке за підсумками останнього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Він наголошував, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати ПДЧ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

1 грудня 2021 року президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України до НАТО.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг неодноразово наголошував, що НАТО не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.