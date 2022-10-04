Глави держав обговорили додаткові санкції, ситуацію на полі бою та важливість збереження експорту української агропродукції морем.

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що розмовляв зі своїм американським колегою Джозефом Байденом.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Поспілкувався з президентом США Джо Байденом. Обговорили додаткові санкції, ситуацію на полі бою та важливість збереження експорту агропродукції морем", - зазначив він.

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Президенти скоординували зусилля перед спільними міжнародними заходами.

Зеленський наголосив, що міжнародна спільнота має дати "спільну рішучу відповідь на нахабні спроби анексії українських територій".

Глава держави подякував США за сталу оборонну й фінансову підтримку.

"Мені приємно було почути слова президента Байдена про те, що наші військові надихають увесь світ, наш народ надихає весь світ. І це дійсно так: наша перемога в цій війні покаже, як багато Україна може дати глобальній міцності свободи, глобальній міцності демократії", - вважає президент України.

Допомога США Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 625 млн доларів.

Анонсований президентом США пакет допомоги у сфері безпеки включає додаткове озброєння, в тому числі HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніку.

Крім того, адміністрація Байдена просить Конгрес виділити додаткові кошти Україні на посилення ядерної безпеки.

Раніше Сполучені Штати Америки засудили спробу анексії українських територій та розширили санкційний список щодо Росії.

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