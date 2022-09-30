США наголошують, що не стоятимуть осторонь "коли Путін шахрайським шляхом намагається анексувати частину України".

Міністерство фінансів США оголосило про розширення санкційного списку щодо Росії у зв’язку зі спробою анексувати тимчасово окуповані території в чотирьох областях України.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Ми не будемо стояти осторонь, коли Путін шахрайським шляхом намагається анексувати частину України. Міністерство фінансів і уряд США вживають сьогодні радикальних заходів, щоб ще більше послабити і без того деградований військово-промисловий комплекс Росії та підірвати її здатність вести незаконну війну", – заявила міністерка фінансів Джанет Л. Єллен.

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Так, у список потрапили 14 юридичних осіб із російського військово-промислового комплексу, троє ключових керівників російської фінансової інфраструктури, найближчі родичі деяких російських високопосадовців. 278 членів російського парламенту також включені до списку – за сприяння проведенню Росією фейкових референдумів та спробі анексії суверенної української території.

"Ми націлені на ключових лідерів у фінансовій архітектурі Росії в рамках наших агресивних і скоординованих зусиль, щоб притягнути Путіна та його прихильників до відповідальності за його неспровоковане вторгнення та обмежити їх здатність підтримувати свою економіку. Міністерство фінансів, уряд США та наші союзники без вагань вживуть швидких і жорстких заходів проти осіб і компаній у Росії та за її межами, які є співучасниками цієї війни та цих фіктивних референдумів", – наголосила Єллен.

Серед тих, хто потрапив під санкції, є родичі міністра оборони РФ Сергєя Шойгу, дружина і син заступника секретаря Ради безпеки РФ Дмитрія Медведєва, родина мера Москви Сергєя Собяніна, очільниця Центробанку Ельвіра Набіулліна та її заступники та багато інших.

Крім цього, США застосовує візові обмеження для 910 осіб, у тому числі військовослужбовців Російської Федерації, білоруських військових чиновників. Зокрема, візові обмеження застосовані до громадянина Росії Очур-Суге Монгуша – за катування українського військовополоненого.

Спроба РФ анексувати території України в Херсонській, Запорізький, Донецькій та Луганській областях: що варто знати

Як писав УНІАН, російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах 4 областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України, проголошення незалежності та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до Росії.

Мешканці захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участь ні в організації "референдуму", ні в самому "голосуванні". До прикладу, на Запоріжжі голосувати прийшли менш як 1% населення.

Низка країн, зокрема, ЄС та США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування. Попри це, 29 вересня Володимир Путін, видав укази про нібито "визнання незалежності" Херсонської і Запорізької областей за результатами псевдореферендуму.

30 вересня російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив про готовність приєднати тимчасово окуповані території в чотирьох областях України (Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій) до Росії і запропонував Києву переговори.

Також Путін та ватажки "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник, гауляйтери Запорізької та Херсонської областей Євгеній Балицький та Володимир Сальдо підписали так звані договори про прийняття тимчасово окупованих територій України до складу Росії та утворення Російської Федерації.

Західні аналітики заявляли, що РФ може спробувати "анексувати" захоплені райони, щоб провести насильницьку мобілізацію українських чоловіків. На такі плани вже відреагували в Офісі президента України.

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