Наголошується, що ця сума має увійти до загального пакета допомоги на 12 мільярдів, про який Білий дім просить Конгрес на наступний фінансовий рік.

Адміністрація Джо Байден просить Конгрес додатково надати Україні 35 мільйонів доларів на ядерну безпеку.

Як повідомляє CNN, кошти мають бути виділені Національному управлінню ядерної безпеки США, яке слідкує за безпекою ядерних об'єктів в Україні.

Зазначається, що кошти мають направити на закупівлю та обслуговування додаткових датчиків, "оцінку та аналіз даних, а також забезпечення Національної гвардії України засобами захисту на атомних електростанціях".

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Крім того, ця сума має увійти до загального пакета допомоги на 12 мільярдів, про який Білий дім просить Конгрес на наступний фінансовий рік.

26 вересня учасники переговорів щодо законопроекту про витрати у Конгресі США погодилися включити до документу 12 млрд доларів на допомогу Україні після відповідного запиту Білого дому.

Конгрес має ухвалити законопроект про витрати до 30 вересня, коли закінчується поточний фінансовий рік.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 26 вересня сказав, що Вашингтон надасть додаткові 457,5 мільйона доларів допомоги для правоохоронних органів та кримінального правосуддя України.

Ядерний шантаж Путіна: чи реальна загроза Україні

Востаннє президент РФ Володимир Путін погрожував Україні та світу застосуванням ядерної зброї під час свого екстреного виступу 21 вересня. Крім оголошення часткової мобілізації в РФ, він сказав наступне: "Всім, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

Українські військові експерти вважають, що загрози ядерною зброєю з боку Путіна – це шантаж, який націлений на схиляння України прийняти умови РФ.

Водночас від іноземних експертів все частіше звучать побоювання, що Путін "загнаний у кут", він не збирається йти на деескалацію та може застосувати ядерну зброю.

24 вересня віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз Путіна про можливість застосування ядерної зброї у війні в Україні.

Боррель зауважив, що війна досягла "небезпечного моменту". Він нагадав, що у зверненні на початку тижня Путін сказав, що його країна має "різну зброю знищення" і "використає всі доступні засоби", додавши: "Я не блефую".

Напередодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї і має намір найближчими днями "її максимально оприлюднити".

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