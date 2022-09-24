Лідери країн "Великої сімки" також засудили організовані Росією "референдуми" на окупованих частинах України, назвавши це грубим порушенням міжнародного права.

Російські "референдуми" на захоплених українських територіях є обманом і США ніколи їх не визнають.

Про це заявив президент США Джо Байден, пише Reuters.

За його словами, ці референдуми спрямовані на анексію окупованих регіонів, і Вашингтон "ніколи не визнає українську територію чимось іншим, ніж частиною України".

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У своїй заяві Байден зазначив, що Вашингтон "працюватиме із союзниками та партнерами, щоб завдати Росії додаткових швидких і серйозних економічних втрат".

"Велика сімка" засудила фіктивні референдуми в Україні

Разом із Байденом, лідери країн "Великої сімки" також засудили організовані Росією "референдуми" на окупованих частинах України задля анексії цих територій, назвавши це грубим порушенням міжнародного права, пише The New York Times.

"Ці фіктивні референдуми, ініційовані Росією та її колаборантами, не мають жодної юридичної сили чи легітимності, про що свідчать поспішні методи організації, які жодним чином не поважають демократичні норми, та відверте залякування Росією місцевого населення", - заявили лідери G7.

Лідери "Великої сімки" зазначили, що ці псевдореферендуми жодним чином не є легітимним волевиявленням українського народу.

"Ми ніколи не визнаємо ці референдуми, які здаються кроком до російської анексії, і ми ніколи не визнаємо ймовірну анексію, якщо вона відбудеться", - додали лідери G7.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила журналістам у п'ятницю, що адміністрація Байдена "готова запровадити додаткові швидкі та серйозні економічні санкції щодо Росії разом із нашими союзниками та партнерами у відповідь на ці дії, якщо вони просуватимуть анексію".

Росія влаштувала "референдуми" на захоплених територіях

Як повідомляв УНІАН, Росія на тлі провалу своїх військ на полі бою після успішного контрнаступу ЗСУ вирішила терміново провести так звані референдуми на захоплених територіях з метою їхнього приєднання до РФ. Ці псевдореферендуми проводитяться з 23 до 27 вересня.

23 вересня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що в області вже почалося "голосування": росіяни зі зброєю погрожують виламувати двері тим, хто їх не відчинить.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров також заявив, що в окупованому місті озброєні російські загарбники "підказують" наляканим людям, в якому місці бюлетеня "правильно" поставити позначку.

Для участі у фейковому референдумі росіяни завозять на окуповану територію Херсонщини людей з Криму. Також РосЗМІ з'ясували, які результати "референдумів" очікують у Кремлі.

Цивілізовані країни засудили наміри Кремля щодо анексії українських територій. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу пообіцяли запровадити санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

Тим часом, російський диктатор Володимир Путін, який мріє про знищення України і українців, і використовує для цього практики кровожерливих диктаторів 20 століття - Гітлера і Сталіна - у своїй промові 21 вересня заявив, що влада Росії зробить все, щоб забезпечити безпечне проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Він також пригрозив Україні і світові застосуванням ядерної зброї.

Наступного дня Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, також пригрозив застосуванням ядерної зброї для захисту анексованих українських територій, які РФ після фейкових референдумів вважатиме своїми. За його словами, для захисту цих територій Росія може використовувати не тільки свої щойно мобілізовані сили, але й "будь-яку російську зброю, включаючи стратегічну ядерну зброю та зброю, що використовує нові принципи", маючи на увазі гіперзвукову зброю.

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