Президент візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Президент Володимир Зеленський у вересні знову відправиться в США. Цього разу він відвідає Нью-Йорк.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров у коментарі РБК-Україна.

"Готуємо візит до Нью-Йорка", - зазначив представник президента

За його словами, поїздка запланована на кінець вересня. При цьому він вказав, що Зеленський візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Читайте такожБайден відвідає Україну, але не цього року-Кулеба76-та сесія Генасамблеї ООН стартує в Нью-Йорку 14 вересня. Загальні дебати заплановані на період з 21 вересня по 27 вересня.

Варто відзначити, що деякі дипломати вважають, що під час візиту Зеленський може зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Візит Зеленського до США: підсумки

Переговори Байдена і Зеленського пройшли в Білому домі 1 вересня. За результатами зустрічі сторони опублікували спільну заяву, в якій йшлося, зокрема, про ризики запуску "Північного потоку-2", підтримку реформ і вступу України в НАТО. Загалом, співпраця Вашингтона і Києва стосується 5 стратегічних напрямків.

У відповідь американське посольство заявило, що поїздка Зеленського в США "підтвердила міцність взаємин двох країн".

Водночас критики переговорів стверджують, що Байден недостатньо підготувався до зустрічі з українським колегою. Так, американський сенатор-республіканець Тед Круз констатував, що Білий Дім і далі відстоює запуск російського газопроводу, ігноруючи ризик для нацбезпеки не тільки України, а й самих Сполучених Штатів.

Автор: Анастасія Горбачова