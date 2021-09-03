Поїздка українського президента Володимира Зеленського до США підтвердила міцність взаємин двох країн.
Про це заявили у посольстві США в Україні.
"Зустріч Президента США Джо Байдена з Президентом України Володимиром Зеленським продемонструвала, що зв’язки між США та Україною міцніші, ніж будь-коли", — стверджують дипломати.
У дипмісії зазначили, що Оновлене партнерство двох країн буде зосереджено на п'яти основних напрямках співпраці, які були викладені в спільній заяві Байдена і Зеленського.
Візит Зеленського до США: що відомо
Нагадаємо, що 31 серпня президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит в США.
Програма візиту охопила низку міст на Східному та Західному узбережжях Сполучених Штатів, де Зеленський провів важливі зустрічі з американськими чиновниками.
Зокрема, в перший день поїздки він зустрівся з міністрами енергетики і оборони США, а також керівником NASA Біллом Нельсоном.
На другий день він провів зустріч з президентом США Джо Байденом, а також представниками великого американського бізнесу і виступив у Стенфордському університеті.