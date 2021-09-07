У крилі республіканців Байдена розкритикували за нібито порожні заяви.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін оцінила результати зустрічі Джо Байдена та Володимира Зеленського у Вашингтоні 1 вересня.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

Дипломатка відповіла, що вважає успішними перемовини двох президентів на запитання, чи можна говорити про "хімію", яка виникла між главами держав у Вашингтоні.

"Ця розмова була відвертою та чесною, що мені надзвичайно сподобалось. Були обговорені саме ті проблеми, які цікавили обидвох президентів. Для цього необхідна впевненість і довіра, це демонструє міцні та гарні відносини. Тож мені здалося, що енергія на зустрічі була досить позитивна", – відповіла Квін.

Читайте такожБайден відвідає Україну, але не цього року - КулебаПереговори Байдена і Зеленського пройшли у Білому домі 1 вересня. За результатами зустрічі сторони виклали спільну заяву, у якій ішлося, зокрема, про ризики запуску "Північного потоку-2", підтримку реформ і вступу України до НАТО. Загалом, співпраця Вашингтона й Києва стосується 5 стратегічних напрямків.

У відповідь американське посольство заявило, що поїздка Зеленського до США "підтвердила міцність взаємин двох країн".

Водночас критики переговорів стверджують, що Байден недостатньо підготувався до зустрічі з українським колегою. Так, американський сенатор-республіканець Тед Круз констатував, що Білий дім і далі відстоює запуск російського газопроводу, ігноруючи ризик для нацбезпеки не тільки України, а й самих Сполучених Штатів.

"Замість цього сьогодні (зустріч президентів відбулася 1 вересня – ред.) президент Байден, переважно на словах, говорив про безпеку України, а потім перейшов до сталої, пристрасної риторики про зміни клімату і зелену енергетику. Це роздуми для університетської аудиторії, а не реальний світ. Сонячні батареї не зупинять агресію Росії. Це вимагає рішучих дій Америки, спрямованих на забезпечення енергетичної безпеки, цілісності й інфраструктури наших союзників, що є запорукою їх – і, врешті, нашої – національної безпеки", – заявив Круз.

Автор: Яна Ставська