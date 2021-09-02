Республіканець розкритикував підхід Байдена до переговорів з Зеленським.

Сенатор-республіканець від штату Техас Тед Круз вважає, що США треба діяти рішуче з забезпечення енергетичної безпеки їхніх союзників та партнерів, оскільки це напряму стосується нацбезпеки самої Америки.

Про це повідомляє Голос Америки.

Оцінюючи переговори Байдена і Зеленського, Круз зазначив, що Білий дім досі виступає за завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

"Це рішення є катастрофічним саме по собі, оскільки це втрачена можливість почати відновлення довіри до Америки, а також порушення приписів Конгресу про запровадження санкцій щодо цього проекту", – йдеться в опублікованій заяві республіканця.

Читайте такожНАТО, "Північний потік-2" та Донбас: Зеленський розповів про "чоловічу розмову" з Байденом (відео)Круз повторив, що "Північний потік-2" напряму загрожує нацбезпеці союзників США і підірве безпеку самих американців. Він додав, що Вашингтон "не повинен віддавати наших союзників нашим противникам".

"Замість цього сьогодні (зустріч президентів відбулася 1 вересня – ред.) президент Байден, переважно на словах, говорив про безпеку України, а потім перейшов до сталої, пристрасної риторики про зміни клімату і зелену енергетику. Це роздуми для університетської аудиторії, а не реальний світ. Сонячні батареї не зупинять агресію Росії. Це вимагає рішучих дій Америки, спрямованих на забезпечення енергетичної безпеки, цілісності й інфраструктури наших союзників, що є запорукою їх – і, врешті, нашої – національної безпеки", – заявив Круз.

Про що йшлося на переговорах Зеленського та Байдена

Спільна заява США та України містить, зокрема, пункт про енергетичну безпеку і клімат. У ній сторони зазначають: "Україна та Сполучені Штати продовжують виступати проти "Північного потоку – 2", який ми розглядаємо як загрозу для європейської енергетичної безпеки. Сполучені Штати мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії, у тому числі шляхом нещодавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, з метою збереження транзитної ролі та забезпечення безпеки поставок України у цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї. Уряди України та США підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел".

Увечері, 21 липня, стало відомо про досягнення домовленостей між США та Німеччиною щодо запуску "Північного потоку-2" без запровадження американських санкцій.

Згідно з умовами угоди, сторони обіцяють контролювати дії РФ, щоби та не використовувала "Північний потік-2" у власних політичних цілях.

Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.

Німеччина та США будуть заохочувати та підтримувати інвестиції в Зелений фонд для України щонайменше на 1 млрд. доларів США.

Проте Україні це не сподобалося. Разом з Варшавою Київ опублікував спільну заяву, у якій країнам нагадали про злочини РФ у Європі, зокрема окупацію Донбасу та Криму. На переконання дипломатів, ЄС таким рішенням лише загострить дії Росії.

Крім того, Кулеба зазначив, що Україна хоче сильніших формулювань щодо своєї безпеки в угоді. Також речник МЗС дорікнув, що Київ не залучали до підготовки тексту документу.

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже наявним "Північним потоком-1".

Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Яна Ставська