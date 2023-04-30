Зеленський заявив, що є домовленість з Францією про "додаткові рішення, що посилять потенціал України на полі бою"

Президент України Володимир Зеленський провів третю за місяць тривалу телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вона тривала понад годину, повідомляє Офіс президента.

Сповіщається, що під час розмови Зеленський детально поінформував про ситуацію на фронті, перспективи її розвитку у травні-червні та першочергові потреби українських сил оборони.

Крім цього, лідери обговорили підготовку до саміту НАТО в Вільнюсі, де мають бути ухвалені рішення щодо гарантій безпеки для України і започатковано процедуру запрошення України до Альянсу.

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"Співрозмовники обговорили взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їх підтримки української формули миру. Лідери України та Франції скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки у межах двостороннього діалогу", – інформують в ОПУ.

Зеленський своєю чергою сповістив про домовленість з країною про "додаткові рішення, що посилять потенціал України на полі бою" і подякував Франції за вже надану допомогу.

"Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакету", – повідомив Володимир Зеленський в Telegram після розмови.

Війна в Україні - роль Макрона

На початку місяця французький президент Еммануель Макрон попрямував до Китая з метою обговорили з китайським лідером припинення війни в Україні. Передбачалося, що Макрон запропонує Китаю план, який міг би призвести до переговорів України з агресором.

За інформацією Bloomberg, ці спроби президента Франції заручитися дипломатичною допомогою Китаю не були вдалими. Незабаром після цієї поїзди Париж зазнав ще одного удару з боку Пекіна у вигляді скандальної заяви посла Китаю у Франції, який поставив під сумнів суверенітет України.

Крім цього, як пише видання, звернення Макрона до Китаю викликало роздратування Сполучених Штатів Америки.

Водночас, як повідомляли ЗМІ, саме Макрон сприяв тому, аби лідер Китаю Сі Цзіньпін провів першу з початку повномасштабної війни розмову з Володимиром Зеленський.

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