Французи отримали новий удар після коментарів Китаю щодо суверенітету країн Східної Європи. США роздратовані тим, що Париж займається "фрілансом у делікатних питаннях".

Спроби президента Франції Еммануеля Макрона заручитися дипломатичною допомогою Китаю у війні Росії проти України зазнали ще одного удару після заяви посла Китаю у Франції Лу Шайє, який поставив під сумнів суверенітет країн, які свого часу були в складі Радянського союзу.

Коментарі Лу викликали бурхливу реакцію, зокрема в Естонії, Латвії та Литві, пише Bloomberg. За джерел видання, обізнаних із цим питанням, адміністрація президента США Джо Байдена також висловлювала роздратування Макрону через його звернення до Китаю.

Як зазначає видання, заяви китайського дипломата підривають прагнення Макрона використати переговори між його радником із зовнішньої політики Еммануелем Бонне та головним дипломатом Китаю Ван Ї, щоб створити структуру, яка може бути використана як основа для майбутніх переговорів між Україною та Росією.

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Війна Росії в Україні перебуває у вирішальному моменті, готуючись до очікуваного весняного контрнаступу. Сумніви щодо того, чи зможе Київ повернути свої території, які були підживлені поштовхом Макрона до переговорів, поставило під загрозу єдиний фронт союзників.

"Спроби Макрона вдатися до такої делікатної дипломатичної операції без попередньої консультації з усіма членами Європейського Союзу були розкритиковані союзниками як передчасні та такі, що можуть поставити під загрозу єдність блоку. Дії французького лідера щодо України також не були сприйняті у Вашингтоні", - пише Bloomberg.

Заяви посла Китаю стали черговим "холодним душем" для Макрона в його сподіванням вмовити Пекін співпрацювати з Україною.

Також видання зазначає, що низка країн на Сході Європи незадоволені баченням Макрона щодо ЄС, особливо коли він заявляє про стратегічну автономію й меншу залежність від США.

За словами джерел Bloomberg, Білий дім був роздратований тим, що Макрон займається "фрілансом у делікатному дипломатичному питанні без консультацій із союзниками".

Скандальні заяви посла Китаю

Як повідомляв УНІАН, посол Китаю у Франції Лу Шайє заявив, що "за міжнародним правом країни колишнього СРСР не мають статусу нібито через відсутність міжнародної угоди, щоб зробити їх статус як незалежних країн конкретним". Крім того, він сказав, що Крим був "російським спочатку".

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель назвав заяву Шайє неприйнятною. А у МЗС Франції засудили висловлювання дипломата і закликали Китай порозумітися.

Тим часом, у Європарламенті закликали міністра з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонну оголосити посла Китаю Лу Шайє персоною нон грата. Члени парламенту назвали його заяву загрозою безпеці європейських країн.

Раніше стало відомо, що Президент Франції Еммануель Макрон планує звернутися до Китаю з планом, який, як він вважає, може призвести до переговорів між Росією та Україною.

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