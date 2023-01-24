Президент підписав відповідний указ № 30/2023 у вівторок, 24 січня.

Президент України Володимир Зеленський відзначив роль Литви в підтримці українського народу під час війни з РФ та присвоїв литовській столиці Вільнюсу почесне звання "Місто-рятівник".

Відповідний указ №30/2023 гарант України підписав у вівторок, 24 січня. У документі йдеться, що Київ вдячний за прояв гуманізму, милосердя та солідарності до українців, яких змусила полишити свій дім війна з країною-агресором.

"Постановляю присвоїти почесну нагороду "Місто-рятівник" місту Вільнюс (Литовська Республіка)", - йдеться в тексті указу.

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"Міста-рятівники" українського народу

Раніше Зеленський надав почесне звання "Місто-рятівник" столиці Чехії Прага.

У листопаді 2022 року президент відзначив допомогу українцям з боку поляків та удостоїв таким статусом Польський Жешув.

Також Україна не забула про сміливість, яку проявили партнери держави на тлі повномасштабного вторгнення РФ: у Києві з'явилася Алея Сміливості. Там вказані імена політичних лідерів, які запам'яталися особливо сильною підтримкою України.

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